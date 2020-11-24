Леонков предупредил о последствиях опасных маневров у берегов РФ

Ракетный эсминец ВМС США «Дональд Кук», который направляется на патрулирование в Черное море, не представляет для России опасности. Однако в случае агрессивных действий он будет уничтожен.

Ракетный эсминец ВМС США «Дональд Кук», который направляется на патрулирование в Черное море, не представляет для России опасности. Однако в случае агрессивных действий он будет уничтожен, указал редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков в беседе с информационным агентством Nation News.

Ранее Шестой флот США сообщил на официальной странице в сети микроблогов Twitter, что эсминец проходит пролив в Черное море. Там же отмечается, что в текущем году боевые корабли Штатов уже седьмой раз заходят в черноморскую акваторию для патрулирования.

По словам Леонкова, американцы периодически появляются в Черном и Балтийском морях, а также «болтаются» в районе Баренцева моря. Россия отреагирует на это, как обычно.

«Сам по себе корабль, как единица, не представляет собой никакой угрозы, потому что в случае каких-то агрессивных действий он будет уничтожен, и все это понимают, — подчеркнул при этом военный эксперт. — Американцы преследуют не военную цель, а чисто пропагандистскую, чтобы показать странам, которые поддерживают США, что их военная сила всегда рядом, а значит, им нужно продолжать следовать курсом США».

Действия Штатов направлены на демонстрацию так называемого «силового сдерживания» России, добавил Леонков. Но если американские военные перейдут определенную черту, со стороны российских служащих немедленно последуют ответные действия.

«Один раз американский эсминец, зашедший в акваторию Черного моря, позволил себе слишком близко подойти к нашим берегам. Результатом столь опрометчивого шага стало выключение всей его радиоэлектронной аппаратуры», — напомнил Леонков.

Инцидент, о котором рассказал эксперт, произошел в апреле 2014 года, когда экипаж эсминца «Дональд Кук» столкнулся с фронтовым бомбардировщиком ВВС РФ Су-24. Боевой самолет облетел американский корабль, после чего экипаж «Кука» оказался сильно деморализован, писали иностранные СМИ.

Дело в том, что российский Су-24 был оснащен комплексом РЭБ (радиоэлектронной борьбы) «Хибины». Сблизившись с эсминцем, он отключил новейшую боевую информационно-управляющую систему «Иджис», которой так гордились США. Обесточены также отказались системы передачи данных, радар и боевые управляющие цепи.

Российские пилоты 12 раз сымитировали атаку на «ослепший и оглохший» американский эсминец, произведя неизгладимое впечатление на его экипаж. По опубликованной в СМИ информации, после инцидента рапорты об увольнении с флота написали 27 членов экипажа «Дональда Кука».