Пользователи из Болгарии считают, что вторжение на территорию Крыма закончится для Украины плачевно.

Болгарская газета «Факты» опубликовала материал о планах Украины «захватить» Крымский полуостров. Для проведения подобной операции Киеву не хватает решительности и военных сил, пишет издание. Помимо этого, такой маневр явно не одобрят западные страны и союзники Украины по Североатлантическому альянсу.

Москва, в свою очередь, на любое вмешательство и попытку завоевать Крым будет отвечать очень жестко. Нельзя забывать и о населении полуострова, которое ассоциирует себя с Россией, сообщают «Факты». Территория рано или поздно вернулась бы в состав РФ, полагают авторы из болгарской газеты.

В комментариях к этой новости читатели издания предупредили Киев, что военное вторжение на территорию Крыма ничем хорошим для Украины не закончится.

«Для киевских фашистов война против России равносильна самоубийству! Даже американцы на это не решаются», — подчеркнул пользователь az #Победа75.

Некоторые провели параллели с виртуальными развлечениями:

«Даже в компьютерной игре воевать с Россией — плохая идея. Смотрите "Машу и медведя" и не дергайтесь», — сыронизировал пользователь под ником Пацо.

Без сравнения с Великой Отечественной войной также не обошлось. Пользователи напомнили, чем закончилось прошлая попытка иностранных захватчиков вторгнуться на территорию страны.

«Был уже один такой "блицкриг" против России, потом тысячи немцев развлекались в Сибири», — написал Бай Шиле.

«Русские бьют сильно, болит потом долго», — добавил Шмид.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по результатам которого больше 95% жителей Севастополя и 96% крымчан высказались за присоединение к России. Украина до сих пор не признает результаты народного голосования: Киев считает Крым своей территорией и называет воссоединение региона с РФ «захватом».