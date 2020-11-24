Мишустин заявил о добровольной вакцинации от коронавируса в РФ

Вакцинация от коронавирусной инфекции в России будет проходить добровольно, без какого-либо принуждения.

Вакцинация от коронавирусной инфекции в России будет проходить добровольно, без какого-либо принуждения.

Прививку россияне смогут сделать по желанию. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с производителями вакцин от коронавирусной инфекции.

По его словам, в каждом российском регионе у жителей должна быть возможность привиться от COVID-19. Для этого необходимо соответствующее оборудование для хранения и перевозки препаратов. Мишустин добавил, что другие страны проявляют интерес к российской вакцине. При этом в приоритете остается обеспечение граждан России необходимыми препаратами.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что массовая вакцинация от коронавируса начнется с начала 2021 года. Сейчас в России зарегистрированы два препарата — "Спутник V", разработанный в Центре имени Гамалеи, и "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор", передает телеканал "360".