Генсек НАТО признал влияние Вашингтона на страны Европы

По мнению Йенса Столтенберга, Евросоюзу крайне необходимы войска США на континенте. Политолог Кошкин связал заявление генсека НАТО с выборами в США.

ЕС не способен в одиночку защитить всю Европу, а потому ему крайне необходимы гарантии США в области безопасности, присутствие их войск на континенте, а также меры ядерного сдерживания. К такому выводу пришел генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг подтвердил: Европа еще долго будет привязана к США https://t.co/S3JVjRMxk0 pic.twitter.com/mAuLJTJM1F — ИА REGNUM (@IA_REGNUM) November 24, 2020

В интервью немецкой медиагруппе Funke он заявил, что 80% расходов на содержание альянса приходится на государства, которые не входят в Евросоюз.

«Гарантии США в области безопасности, ядерное сдерживание и присутствие американских войск абсолютно необходимы для защиты Европы», — полагает Столтенберг.

Однако Европа тоже должна поучаствовать в этом процессе, больше инвестируя в собственную оборону. По его словам, члены альянса должны стремиться к повышению расходов на оборону до 2% национальных ВВП, даже несмотря на финансовое давление в связи с пандемией коронавируса.

«Важнейшая задача НАТО — не допустить того, чтобы коронавирусный кризис в области здравоохранения превратился в кризис в области безопасности. Поэтому мы должны продолжать больше инвестировать», — считает генсек НАТО.

О необходимости повысить военные расходы стран-участниц НАТО не раз говорил и действующий президент США Дональд Трамп. Так, в 2019 году он напомнил, что США тратят на оборонные нужды более 3% ВВП (более 859 млрд долларов) и обрушился с критикой на страны с меньшим бюджетом. К сравнению: в 2017 году Германия тратила 1,19% ВВП (73 млрд долларов), а Испания и Словения — менее 1%.

«У некоторых намного ниже одного процента, и это недопустимо. А если что-то случится, мы должны их защищать. Это несправедливо, это всегда было нечестно», — заявил Трамп журналистам.

Так, в 2019 году Трамп потребовал увеличить этот показатель до 4% ВВП.

Генсек НАТО в нынешнем интервью выразил надежду, что в случае смены американских властей и прихода демократа Джо Байдена США все же сохранят политику Трампа в оборонной сфере. По его словам, это крайне необходимо в современных условиях.

«Но я уверен, что избранный президент Байден заявит европейским партнерам о таких же ожиданиях. Он направит очень ясный сигнал о том, что они должны делать больше, поскольку мир становится все более опасным», — полагает генсек НАТО.

Завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин объяснил, что для достижения этих целей Европа и США в очередной раз заговорят о мнимой угрозе со стороны России. Это станет удачным предлогом для того, чтобы выпросить дополнительное финансирование.

«А их взаимодействие — это, прежде всего, угроза, которую они раздувают в информационном пространстве, и которая якобы исходит со стороны восточного соседа. А раз так, то надо бы попросить ракеты средней дальности, усилить ядерный потенциал и вообще увеличить присутствие США в Европе. Сейчас надо перенацелиться», — убежден политолог.

К слову, Столтенберг уже успел подчеркнуть, что к России важно найти «правильный подход». В интервью он добавил, что Москва не сможет победить, если будет искать конфронтации.

«Я верю в диалог, сотрудничество, контроль над вооружениями, но единственный путь достигнуть этого с Россией — это твердая и понятная позиция НАТО», — считает генсек.

Андрей Кошкин подчеркнул, что политика демократа по отношению к Евросоюзу и НАТО останется прежней, и «потепления» от него ждать точно не стоит.

«Не будет более мягкого подхода. Поживем, увидим. Но надеяться на то, что-то изменится коренным образом, это вряд ли. На то, что потепление должно произойти, надеется, скорее, сам ЕС», — подытожил собеседник издания.

Политолог напомнил, что 45-й президент США Дональд Трамп не очень ладил с ЕС и НАТО, а потому две организации расценивают смену руководства как возможность начать «с чистого листа».

«Сегодня в США происходит смена руководства в Белом доме, во всяком случае, так весь мир думает и значительная часть в Америке. Евросоюз, в общем-то, не очень ладил с 45-м президентом США Дональдом Трампом, НАТО тоже с ним не очень ладили. В этой ситуации они бы хотели дать понять, что они готовы, если не с чистого листа, то значительно переосмыслить взаимодействие с Вашингтоном, союзниками в Европе и действовать за одно», — объяснил собеседник агентства.

Ранее эксперт по вопросам обороны Чарльз Пенья выразил мнение, что Байден должен переосмыслить роль и значение США в блоке НАТО, который с распадом СССР столкнулся с новыми мировыми угрозами. Об этом он написал в американском издании The National Interest.