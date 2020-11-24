Прокуратура проверит сведения о принуждении детсадовцев к мытью унитазов

Правоохранители дадут оценку соблюдению прав ребенка в томском детсаду, воспитанников которого якобы принуждали мыть унитазы, пишет газета "Известия".

Правоохранители дадут оценку соблюдению прав ребенка в томском детсаду, воспитанников которого якобы принуждали мыть унитазы, пишет газета "Известия".

Прокуратура Советского района приступила к проверке сведений, который поступили из одного местного воспитательного учреждения. Речь идет о якобы принуждении детей к мытью полов и унитазов. В рамках организованных мероприятий правоохранители намерены установить подлинность этих сведений. Кроме того, будет дана оценка соблюдению прав ребенка в данном учреждении.

Ранее в Сети появилась информация о жестоком обращении с малышами в томском детском саду. Воспитательница одного из местных учреждений якобы заставляла детей мыть полы и унитазы в качестве наказания за провинности.