Правительству Украины не удается привить своим гражданам идею украинизации.

Украина продолжает бороться за свои национальные идеалы, однако успехов в этом пока достигнуть не удается. Политолог Вадим Карасев эфире телеканала «112 Украина» рассказал, что молодежь в стране не обращает внимание на введение языковых квот и тотальную украинизацию.

Все чаще молодые жители страны предпочитают российское искусство, ведь альтернативу ему на Украине найти сложно, заверил эксперт.

«Как я наблюдаю, украинские школьники, выходя на перемене, слушают русский рэп – Моргенштерна и всех русских рэперов, почему? Если украинское правительство так хочет вводить квоты, тогда создайте своих звезд. Французы, когда начали вводить квоты, лет тридцать-сорок назад, к примеру, в кино, так они начали стимулировать свой кинематограф, подчеркиваю, качественный кинематограф», — цитирует Карасева издание «ПолитНавигатор».

Специалист обратил внимание, что эту проблему не решить запретом российского кинематографа или музыки. Молодые люди по всему миру находят единомышленников и друзей именно благодаря музыке, поэтому ее запрет породит еще большую ненависть к правительству Украины, подытожил Карасев.

«Политика Сегодня» уже писала о том, как на Украине происходит геноцид пенсионеров. Депутат Верховной рады секретарь комитета по правам инвалидов и ветеранов Алексей Журавко рассказал о том, что Киев идет на «планомерное уничтожение пожилых людей», осуществляя свой план через отмену социальных выплат и прочей помощи.