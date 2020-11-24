СВК озвучил требования к миссии ООН по поддержке Ливии

Совместный военный комитет "5+5" потребовал от Совбеза ООН наказать препятствующих выполнению режима прекращения огня.

Совместный военный комитет "5+5" потребовал от Совбеза ООН наказать препятствующих выполнению режима прекращения огня.

Об этом заявил председатель Управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа Халид Махджуб.

Во время заседания СВК было озвучено несколько требований к МООНПЛ и к Совбезу международной организации. Среди требований были — соблюдение эмбарго на поставки оружия в Ливию и вывод террористов и наемников.

"Совместная военная группа призвала Совет Безопасности с участием комиссии международных наблюдателей под эгидой ООН принять резолюцию о прекращении огня", — заявил Махджуб.

Ранее глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая провела телефонные переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, они обсудили пандемию коронавируса и ситуацию в Ливии.