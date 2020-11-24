Кедми предупредил об угрозе начала гражданской войны в США

Эксперт уверен, что нестабильная государственная система все больше злит американцев.

Действующий президент США Дональд Трамп запустил процесс передачи власти к демократу Джозефу Байдену. В Twitter республиканец объяснил, что этот шаг вызван требованием регламента и угрозами в адрес главы управления общих служб администрации (The General Services Administration, GSA) Эмили Мерфи.

В беседе с корреспондентом канала Radio VERA TV военный эксперт Яков Кедми объяснил, почему сценарий гражданской войны в США при таких условиях очень актуален. По его мнению, Дональд Трамп представляет собой продуманного руководителя страны, который осведомлен в вопросах американской экономики и геополитики. Республиканец знает, каким национальным приоритетам следует государство.

Кандидат от Демократической партии Джо Байден в этих вопросах несведущ. 78-летний политик напоминает Кедми «партийного кандидата старой закваски», которому американцы уже не доверяют. В условиях, когда такой кандидат побеждает на выборах и становится президентом, ситуация в стране становится действительно взрывоопасной, полагает специалист.

«Сегодня США наиболее близки к ситуации гражданской войны с неустойчивостью государственных систем, с враждебностью населения. Только тогда [в 19-м веке] было два лагеря, то тут добавляются расовые проблемы, криминальные проблемы и социальное неравенство, которое на данный момент в США в сто раз выше, чем тогда, когда в Америке произошла гражданская война», — цитирует Кедми издание "НьюИнформ".

Выборы в США прошли 3 ноября 2020 года. Процесс подсчета голосов в некоторых штатах идет до сих пор из-за почтового голосования, на котором настаивали демократы. Несмотря на то, что официальных итогов выборов пока нет, целый ряд изданий уже через несколько дней после дня голосования объявил Джо Байдена «избранным президентом». По мнению CNN, The Washington Post, Politico, Fox News и NBC, чтобы объявить человека главой государства, дожидаться официальных итогов выборов не обязательно.

При этом ни в одном из указанных изданий не было и намека на связи демократа Джо Байдена и его сына Хантера с Украиной, а также подкупе мафиози для подделки бюллетеней.