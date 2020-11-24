Семью колпинского захватчика считали "нормальной"

Многодетную семью колпинского захватчика, угрожающего зарубить своих сыновей топором, считали нормальной. Случившееся поразило соседей.

Многодетную семью колпинского захватчика, угрожающего зарубить своих сыновей топором, считали нормальной. Случившееся поразило соседей.

По словам одной из местных жительниц, в Колпино семейство живет уже больше двух лет. Мать работает продавцом в магазине. Дети много играли на улице. Их часто видели во дворе, пишут "Невские новости".

Сам 38-летний мужчина, по предварительным данным, нигде не работает. Сегодня он схватил топор, запер дома шестерых сыновей и стал угрожать всех их убить.

Отец семейства пообещал, что убьет и свою жену, как только она вернется домой. На месте ЧП работают сотрудники полиции и спецназа.