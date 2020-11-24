15:47 24 Ноября 2020Происшествия
СК обратился в суд с просьбой продлить арест бывшего губернатора Фургала
Басманный суд Москвы получил обращение СК РФ о продлении ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 9 марта.
Басманный суд Москвы получил обращение СК РФ о продлении ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 9 марта.
Следствие настаивает на продлении срока заключения бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на три месяца, то есть до 9 марта 2021 года.