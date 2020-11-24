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15:47   24 Ноября 2020
Происшествия

СК обратился в суд с просьбой продлить арест бывшего губернатора Фургала

СК обратился в суд с просьбой продлить арест бывшего губернатора Фургала

Басманный суд Москвы получил обращение СК РФ о продлении ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 9 марта.

Следствие настаивает на продлении срока заключения бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на три месяца, то есть до 9 марта 2021 года.

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