СК обратился в суд с просьбой продлить арест бывшего губернатора Фургала

Басманный суд Москвы получил обращение СК РФ о продлении ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 9 марта.

Басманный суд Москвы получил обращение СК РФ о продлении ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 9 марта.

Следствие настаивает на продлении срока заключения бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на три месяца, то есть до 9 марта 2021 года.