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15:46   24 Ноября 2020
Политика

Военнослужащие США сопроводили колонну краденой сирийской нефти в Ирак

Военнослужащие США сопроводили колонну краденой сирийской нефти в Ирак

Военнослужащие США сопроводили колонну бензовозов с украденной сирийской нефтью. Ее вывезли в Ирак через нелегальный пограничный переход "Аль-Валид" на востоке провинции Хасака.

Колонна военной американской бронетехники сопровождала бензовозы с нефтью. Уточняется, что нефтедобычей занимаются на оккупированной силами США территории в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасака, пишет Федеральное агентство новостей.

Месторождения находятся под контролем проамериканских курдских бандформирований и "военных подрядчиков", которые связаны с частной военной компанией Blackwater, действующей в Сирии с ведома Госдепа США.

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#сша #сирия #ирак

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