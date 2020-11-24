Власти Москвы займутся установкой памятника Иосифу Кобзону

Правительство Москвы планирует установить памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону. Столица займется финансированием работ по установке монумента.

Правительство Москвы планирует установить памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону. Столица займется финансированием работ по установке монумента.

Городское правительство потратит 52 млн рублей из столичного бюджета на проектирование, создание и установку памятника. Предполагается, что культурный объект появится по адресу: Оружейный переулок, владение 45.

Работа над памятником начнется только после большого количества согласований, заявил в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) председатель Мосгордумы Евгений Герасимов. После этого вся документация будет предоставлена в городскую думу, где пройдет комиссия по монументальному искусству.

Одной из ключевых целей будет изучение мнения москвичей об их отношении к выбору места установки монумента. Имя автора памятника объявят после организации публичного конкурса.