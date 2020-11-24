Депутат Вяткин предложил ввести штраф за незаконное использование знака СМИ

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин прокомментировал инициативу о введении штрафных санкций против неправомерного использования знака СМИ.

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин прокомментировал инициативу о введении штрафных санкций против неправомерного использования знака СМИ.

Предложение Вяткина дополнит законопроект, согласно которому журналисты, работающие на публичных мероприятиях, обязаны использовать хорошо видимый отличительный признак, сообщает издание News.ru.

По словам парламентария, это нужно, чтобы представителя СМИ можно было выделить в толпе и не спутать с митингующими.

"Если они работают как журналисты, то они не имеют права быть участниками митинга", — пояснил эксперт.

Штраф поможет в борьбе с незаконными акциями, заявил Вяткин. В частности, провокаторы больше не смогут выдавать себя за представителей СМИ.