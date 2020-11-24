Турция начала демонтаж наблюдательного пункта в сирийском Алеппо

Военнослужащие Турции начали демонтаж наблюдательного пункта, который расположен недалеко от сирийского Алеппо.

Военнослужащие Турции начали демонтаж наблюдательного пункта, который расположен недалеко от сирийского Алеппо.

Турецкий наблюдательный пункт находится к западу от крупнейшего города в Сирии — Алеппо. Демонтаж начали 24 ноября. ВС Турции располагались в полуразрушенном квартале Рашидин-4.

Запрещенная на территории РФ группировка "Хайят Тахрир аш-Шам", а также "Джебхат Ватания лил-Тахрир" контролировали квартал. Турецкие наблюдатели должны были пресекать обстрелы террористов, но пренебрегли обязанностями, пишет ФАН.

В феврале 2020 года Сирийская Арабская Армия и военные "Хезболлы" освободили Рашидин-4 и вытеснили террористов из Алеппо.