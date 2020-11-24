Беглов представил правительству Петербурга нового куратора в полпредстве

Губернатор Петербурга Александр Беглов представил правительству города нового куратора внутренней политики в Северной столице и Ленобласти в полпредстве по Северо-Западу.

Губернатор Петербурга Александр Беглов представил правительству города нового куратора внутренней политики в Северной столице и Ленобласти в полпредстве по Северо-Западу.

Им стал заместитель полномочного представителя президента в СЗФО Вадим Леонтьев. Трансляция велась на сайте Смольного. Отмечается, что раньше этот пост занимала Любовь Совершаева.

Леонтьев пообещал выполнять задачи, поставленные перед ним федеральным центром, а также сообщил о готовности "подставить чиновникам правительства свое плечо". Глава региона, в свою очередь, выразил надежду на взаимную поддержку и помощь.

Вадим Леонтьев работал в аппарате полпредства Центрального федерального округа под началом Александра Беглова с 2012 года. А в сентябре 2018-го перешел в администрацию президента курировать Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

В начале ноября в российском правительстве произошли кадровые перестановки. В Кремле пояснили, что это связано с необходимостью ротации состава правительства. Так, в отставку отправили глав Минприроды, Минстроя и Минтранса, передает телеканал "360".