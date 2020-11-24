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15:05   24 Ноября 2020
Политика

Лавров заявил, что Запад не в состоянии "рулить в мире"

Лавров заявил, что Запад не в состоянии "рулить в мире"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад больше не может единолично управлять мировой повесткой.

По мнению дипломата, существование "Группы двадцати" служит прямым доказательством его высказывания.

"В одиночку рулить в мире у них уже не получается", — сказал он.

Именно по этой причине вместо формата "семерки" была организована "Группа двадцати" еще более десяти лет назад, подытожил он.

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#россия #лавров #запад

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