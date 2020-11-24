15:05 24 Ноября 2020Политика
Лавров заявил, что Запад не в состоянии "рулить в мире"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад больше не может единолично управлять мировой повесткой.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад больше не может единолично управлять мировой повесткой.
По мнению дипломата, существование "Группы двадцати" служит прямым доказательством его высказывания.
"В одиночку рулить в мире у них уже не получается", — сказал он.
Именно по этой причине вместо формата "семерки" была организована "Группа двадцати" еще более десяти лет назад, подытожил он.