Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад больше не может единолично управлять мировой повесткой.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад больше не может единолично управлять мировой повесткой.

По мнению дипломата, существование "Группы двадцати" служит прямым доказательством его высказывания.

"В одиночку рулить в мире у них уже не получается", — сказал он.

Именно по этой причине вместо формата "семерки" была организована "Группа двадцати" еще более десяти лет назад, подытожил он.