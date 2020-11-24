Золотарев подвел неутешительный итог независимости Украины

«Революция достоинства» 2014 года привела Украину к катастрофическим результатам, заявил политолог Андрей Золотарев.

«Революция достоинства» 2014 года привела Украину к катастрофическим результатам. Об этом заявил украинский политолог Андрей Золотарев в беседе с изданием «Главред».

Эксперт отметил, что Украина не могла определиться с выбором пути развития и оставалась в состоянии глубокого политического застоя с момента развала СССР в 1991 году. Во власть шли только ради личного обогащения.

«Эту неопределенность усугубляло противостояние прозападного и пророссийского лагерей, существующих в украинском обществе. Каждый из них тянул одеяло на себя и блокировал создание единой национальной повестки», — добавил Золотарев.

Евромайдан стал результатом назревшего на Украине кризиса, говорит политолог. Украинцы возлагали на «Революцию достоинства» большие надежды и надеялись на перемены к лучшему. Однако госпереворот не оправдал ожиданий народа и обернулся для страны большими территориальными, экономическими и людскими потерями.

Майдан стал началом нового разрушительного кризиса.

«Победил не майдан, а сцена майдана», — подчеркивает Золотарев.

Революция пыталась сломать систему власти постсоветских функционеров, однако президентство Петра Порошенко вернуло все к изначальному виду. Из-за этого он продержался во главе страны всего один срок, потерпев сокрушительное поражение в 2019 году.