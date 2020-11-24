Российские саперы обезопасили территории на юге Степанакерта

Миротворцы ВС РФ начали разминирование территорий в окрестностях Степанакерта, сообщил 24 ноября корреспондент "Русской весны" в Карабахе.

Миротворцы ВС РФ начали разминирование территорий в окрестностях Степанакерта, сообщил 24 ноября корреспондент "Русской весны" в Карабахе.

Накануне Центр гуманитарного разминирования, который входит в состав Межведомственного центра гуманитарного реагирования, провел инженерную разведку на окраине карабахской столицы. Специалисты обнаружили на 1 га территорий 7 артиллерийских снарядов, 2 выстрела РПГ, а также один пороховой заряд. После этого на место прибыли саперы и приступили к работе по разминированию.

Как отмечали ранее в Минобороны РФ, найденные боеприпасы и взрывоопасные предметы военные вывозят на полигон для утилизации. Снаряды, которые невозможно транспортировать, уничтожают на месте. Саперы экипированы в защитные костюмы и вооружены современными средствами для поиска взрывоопасных предметов, в частности, миноискателями ИМП-С2 и искателями ИНВУ-3М.