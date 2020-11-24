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14:45   24 Ноября 2020
Политика

Путин: конструктивные предложения зарубежных послов получат поддержку РФ

Путин: конструктивные предложения зарубежных послов получат поддержку РФ

Конструктивные инициативы послов зарубежных стран будут получать поддержку Российской Федерации, заявил президент РФ Владимир Путин.

Об этом российский лидер рассказал во время церемонии вручения верительных грамот иностранными послами. По его словам, послы могут быть уверены, что все их конструктивные начинания Россия будет поддерживать.

"Все ваши конструктивные начинания и инициативы будут всегда находить самый благожелательный отклик, получать поддержку и содействие со стороны государственных органов", — отметил Путин.

Президент России добавил, что лично хотел поздравить послов с началом официальной работы в стране.

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#россия #путин #послы

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