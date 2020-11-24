14:36 24 Ноября 2020Политика
Путин заявил об остановке кровопролития в Карабахе
Президент России Владимир Путин прокомментировал обстановку в Нагорном Карабахе и выразил надежду на участие международных организаций в дальнейшем урегулировании.
Президент России Владимир Путин прокомментировал обстановку в Нагорном Карабахе и выразил надежду на участие международных организаций в дальнейшем урегулировании.
По словам главы государства, на данный момент удалось достигнуть главного — остановить кровопролитие в регионе. Он подчеркнул, что российский миротворческий контингент обеспечивает безопасность местного населения. Обстановка в Карабахе в целом стабилизируется, подытожил президент.