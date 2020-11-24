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14:36   24 Ноября 2020
Политика

Путин заявил об остановке кровопролития в Карабахе

Путин заявил об остановке кровопролития в Карабахе

Президент России Владимир Путин прокомментировал обстановку в Нагорном Карабахе и выразил надежду на участие международных организаций в дальнейшем урегулировании.

По словам главы государства, на данный момент удалось достигнуть главного — остановить кровопролитие в регионе. Он подчеркнул, что российский миротворческий контингент обеспечивает безопасность местного населения. Обстановка в Карабахе в целом стабилизируется, подытожил президент.

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