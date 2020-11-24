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14:18   24 Ноября 2020
Происшествия

Правоохранители пресекли крупнейшее производство фальшивых денег в России

Правоохранители пресекли крупнейшее производство фальшивых денег в России

Сотрудники МВД задержали лидера и участников межрегиональной группировки по подозрению в производстве фальшивых денег.

Продавец Ростова-на-Дону сообщил в полицию, что покупатель расплатился с ним фальшивыми купюрами. Правоохранители возбудили дело о сбыте поддельных ценных бумаг. Преступник был задержан. Следствие считает, что он купил фальшивые деньги у членов преступной группировки бесконтактным способом через тайник, передает пресс-служба МВД РФ.

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России провели расследование. Они вышли на подпольную типографию в Махачкале, которая печатала купюры номиналом 1000 и 5000 рублей. Преступники поставляли фальшивки в Дагестан, Москву, Петербург и другие регионы России. Сообщается, что это крупнейшая за последнее время схема по изготовлению поддельных купюр.

Правоохранители установили организаторов подпольной типографии и ее участников. Было проведено 55 обысков по местам жительства фигурантов.

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