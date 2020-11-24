Немецкий политик пожаловался на «мафиозные методы» США против СП-2

США в борьбе против газопровода «Северный поток – 2» прибегают к санкционному рэкету и используют «мафиозные методы».

Соединенные Штаты Америки в борьбе против газопровода «Северный поток – 2» прибегают к санкционному рэкету и используют «мафиозные методы» не только в отношении российских компаний, но и к их европейским партнерам.

Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV, приводя мнение главы комитета бундестага по экономике и энергетике Клауса Эрнста.

Таким образом Эрнст прокомментировал заявление США о планах в очередной раз усилить санкции против европейских предприятий, участвующих в реализации «Северного потока – 2». При этом в Вашингтоне уже составили и огласили список компаний, которые могут попасть под усиленное санкционное давление. Немецкий чиновник уверен, что интерес Штатов заключается в распространении на рынок Европы собственного сжиженного природного газа (СПГ).

«Американцы действуют по принципу: "Если вы не принимаете нашу защиту, тогда мы будем угрожать европейским компаниям экономическим уничтожением", — подчеркивает Эрнст. — Если США не откажутся от этих мафиозных методов, Европа должна принять ответные меры, например, ввести штрафные пошлины на американский газ или санкции против тех людей, которые активнее всего проявили себя в попытках рэкета».

При этом немецкий телеканал отмечает, что американцы на самом деле не хотят вводить санкции — именно поэтому они заранее предупреждают о возможных ограничительных мерах тех, кто может под них попасть.

Вашингтон по-прежнему настаивает на том, что российский газопровод «Северный поток – 2», который должен напрямую доставлять газ из РФ в Германию по дну Балтийского моря, является геополитической инициативой. При этом Штаты запугивают Европу, что Россия якобы будет использовать энергетический проект для шантажа.