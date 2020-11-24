Главы МИД России и Ирана обсудили по телефону текущую обстановку в Карабахе

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф провели телефонные переговоры во вторник, 24 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф провели телефонные переговоры во вторник, 24 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили текущую обстановку в Нагорном Карабахе. В частности, стороны акцентировали внимание на усилиях Москвы по достижению перемирия в зоне конфликта, а также на важности гуманитарного содействия мирным жителям Карабаха.

Кроме того, Лавров и Зариф выразили приверженность к возвращению всех участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) к выполнению обязательств.