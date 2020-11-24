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14:13   24 Ноября 2020
Происшествия

Жена колпинского "террориста" рассказала, как дети оказались в плену

Жена колпинского "террориста" рассказала, как дети оказались в плену

Супруга жителя Колпино, захватившего в заложники собственных детей, заявила в полицию. 

Женщина рассказала, что не смогла попасть в квартиру, где плачут несовершеннолетние пленники колпинского захватчика. Вероятно, после ее обращения к правоохранителям мужчина захватил детей и потребовал позвать к нему жену.

Вооруженный топором мужчина угрожал расправой. Попытки сотрудников полиции попасть в квартиру не увенчались успехом: мужчина, прикрываясь детьми, начал еще больше проявлять агрессию.

Журналисты ФАН ранее опубликовали фото колпинского захватчика. Им оказался 38-летний Денис Б.

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#полиция #захватчик #колпино

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