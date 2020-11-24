«Конституция США растоптана»: Понасенков призвал «трампистов» к восстанию

Историк рассказал, почему американской демократии пришел конец в ноябре 2020 года.

Спустя три недели после выборов президента США (прошли 3 ноября) действующий лидер Дональд Трамп запустил процесс передачи власти. В Twitter республиканец объяснил, что этот шаг вызван требованием регламента и угрозами в адрес главы управления общих служб администрации (The General Services Administration, GSA) Эмили Мерфи. Демократы якобы оказывали давление на женщину, которая не соглашалась признавать досрочную «победу» Джозефа Байдена.

«Я хочу поблагодарить Эмили Мерфи из GSA за ее непоколебимую лояльность и преданность нашей стране. Она подвергалась преследованиям, угрозам и насилию, и я не хочу, чтобы это случалось с ней, ее семьей или сотрудниками GSA», — написал Трамп.

Дело в том, что именно Мерфи курирует переход власти от одной администрации к другой. Пока шел подсчет голосов (в некоторых штатах идет до сих пор), а демократы заявляли об «избранном президенте Байдене», глава GSA отказывалась давать зеленый свет процедуре транзита, ведь официальных результатов выборов в США все еще нет.

За это, по данным ряда американских СМИ, женщина подверглась настоящей травле со стороны Демократической партии. Издание Politico сообщало, что законодатели даже отправляли ей письмо, в котором просили изъясниться, почему Мерфи до сих пор не признала Джо Байдена победителем выборов, в то время, как «все крупнейшие СМИ» уже сделали это. В противном случае ей угрожали судом.

Подобные интриги в таком «ориентире демократии», как США, ставят под сомнение благополучное существование страны в ближайшем будущем, считает историк и режиссер Евгений Понасенков. По мнению эксперта, возможный «переезд» Байдена в Белый дом ознаменует собой крах американской демократии и конституции в том виде, в котором они существовали до этого.

«Для меня, как для историка, нынешние выборы в США – это просто невероятная ситуация. Мы являемся свидетелями того, как самая отработанная и четкая демократическая система в мире дала не просто сбой, а подверглась атаке и захвату. Фактически мы наблюдаем попытку государственного переворота, потому что фальсификации в стране тотальные. Имеет место настоящий заговор главарей левого крыла Демпартии со СМИ», — заявил Понасенков.

Речь идет о целом ряде изданий, которые уже через несколько дней после выборов объявили Байдена «избранным президентом». Тот факт, что наблюдателей от Республиканской партии не допускали до счетных столов, а в некоторых штатах имела место подозрительная статистика, пресса умолчала. По мнению CNN, The Washington Post, Politico, Fox News и NBC, чтобы объявить человека главой государства, дожидаться официальных итогов выборов не обязательно.

При этом ни в одном из указанных изданий не было и намека на связи демократа Джо Байдена и его сына Хантера с Украиной, а также подкупе мафиози для подделки бюллетеней. Диагноз в этой ситуации поставить просто, убежден Понасенков: СМИ больны «левацким вирусом», который не выживает в организме демократии без фейковых вбросов и криминальной среды.

«Мы, к сожалению, больше не можем смотреть на США, как на светоч демократии. Это глобальная катастрофа, потому что в мире должен быть пример, некая точка отсчета. Но сегодня идеал разрушается у нас на глазах. Мы знаем о фальсификациях, мы знаем имена, мы знаем источники дохода, что за этим стоит Демпартия США и фонд Сороса. И началось это все с информационной кампании в СМИ, большинство из которых поражены леваками и их вирусом», — добавил режиссер.

Американские избиратели не могли получить объективной информации о кандидатах на пост президента, полагает Понасенков, ведь на Дональда Трампа лились «тонны помоев» из прессы, которая молчала про финансовые схемы Джо Байдена и коррумпированную систему Демократической партии. Это уже можно назвать «фальсификацией и профанацией» процесса выборов, уверен спикер.

Одним из самых показательных случаев стал инцидент 6 ноября, когда выступление Дональда Трампа о фальсификациях на прошедших выборах в прямом эфире просто оборвали. Телеканалы CBS, ABC и NBC прекратили трансляцию выступления американского президента в тот момент, когда он начал говорить об обманутых избирателях. Администрации каналов назвали это «ложными обвинениями».

«По сути, это просто нарушение свободы слова. Поэтому сегодня Конституция США растоптана. Поскольку у Трампа просто украли несколько миллионов голосов, с этим нужно что-то делать. Налогоплательщики, а за Трампа голосовали именно работающие люди, вполне могут устроить восстание, поскольку имеют на это право. Потом уже будет поздно, надо это делать сейчас. Надо поддержать законного президента Трампа», — подчеркнул Понасенков.

Речь идет о второй поправке к Основному закону США, которая разрешает американцам устраивать восстание. Условие только одно: если правительство страны грубо нарушает конституцию и права американцев. В документе сказано, что когда людей обманывают и принуждают смириться с неограниченным деспотизмом, «свержение такого правительства становится правом и обязанностью народа».

«Но я сомневаюсь, что это произойдет, ведь работающие люди не такие агрессивные, как активисты антифа или BLM [Black Lives Matter, "Жизни темнокожих важны"]. Сторонники Трампа пока не готовы к этому, однако будут готовы, когда леваки придут отбирать их деньги, собственность, когда озверевшие темнокожие расисты будут сжигать уже не несколько улиц, а несколько городов. Но будет уже поздно», — подытожил историк.

«Политика Сегодня» уже писала о том, как Эмили Мерфи будет осуществлять передачу власти от Трампа к Байдену. Республиканец, в свою очередь, заявил, что борьба за право пересчитать голоса избирателей и провести честные выборы еще не окончена.