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14:03   24 Ноября 2020
Происшествия

Опубликовано фото захватившего в заложники детей жителя Колпино

Опубликовано фото захватившего в заложники детей жителя Колпино

Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало фотографию колпинского захватчика, удерживающего шестерых детей в плену.

Вооруженный топором мужчина угрожал убить несовершеннолетних. Позднее выяснилось, что преступник — отец детей. Он также требовал, чтобы к нему привели его супругу, над которой он готов совершить расправу, сообщал ФАН.

Опубликовано фото захватившего в заложники детей жителя Колпино

Полицейские, прибывшие на место происшествия, пытались попасть в квартиру. Однако захватчик начал проявлять агрессию и прикрываться заложниками.

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