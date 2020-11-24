Опубликовано фото захватившего в заложники детей жителя Колпино

Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало фотографию колпинского захватчика, удерживающего шестерых детей в плену.

Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало фотографию колпинского захватчика, удерживающего шестерых детей в плену.

Вооруженный топором мужчина угрожал убить несовершеннолетних. Позднее выяснилось, что преступник — отец детей. Он также требовал, чтобы к нему привели его супругу, над которой он готов совершить расправу, сообщал ФАН.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, пытались попасть в квартиру. Однако захватчик начал проявлять агрессию и прикрываться заложниками.