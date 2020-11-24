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13:56   24 Ноября 2020
Армия

Лавров призвал талибов сесть за стол переговоров с руководством Афганистана

Лавров призвал талибов сесть за стол переговоров с руководством Афганистана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность ухудшением ситуации в Афганистане.

Глава внешнеполитического ведомства России призвал официальный Афганистан провести эффективные переговоры с представителями талибов для восстановления мира в регионе. Он также отметил, что располагает информацией о концентрации боевиков на севере Афганистана для последующей экспансии в Центральную Азию.

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#лавров #афганистан #талибан

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