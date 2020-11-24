13:56 24 Ноября 2020Армия
Лавров призвал талибов сесть за стол переговоров с руководством Афганистана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность ухудшением ситуации в Афганистане.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность ухудшением ситуации в Афганистане.
Глава внешнеполитического ведомства России призвал официальный Афганистан провести эффективные переговоры с представителями талибов для восстановления мира в регионе. Он также отметил, что располагает информацией о концентрации боевиков на севере Афганистана для последующей экспансии в Центральную Азию.