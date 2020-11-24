Лавров призвал талибов сесть за стол переговоров с руководством Афганистана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность ухудшением ситуации в Афганистане.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность ухудшением ситуации в Афганистане.

Глава внешнеполитического ведомства России призвал официальный Афганистан провести эффективные переговоры с представителями талибов для восстановления мира в регионе. Он также отметил, что располагает информацией о концентрации боевиков на севере Афганистана для последующей экспансии в Центральную Азию.