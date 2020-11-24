Глава Подмосковья вручил награды врачам, которые трудятся в больнице Химок

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил ковидный госпиталь в Химках, пообщался с пациентами "красной зоны" и вручил награды химкинским врачам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил ковидный госпиталь в Химках, пообщался с пациентами "красной зоны" и вручил награды химкинским врачам.

Отделение для больных COVID-19 развернуто в Химках на базе физкультурно-оздоровительного центра. Воробьев высказал слова благодарности врачам временного госпиталя, отметив их профессионализм и заботу. Губернатор высказал мнение, что мало открыть госпиталь на месте ФОК, главное — чтобы все работало, сообщает телеканал "360".

Глава региона вручил награды медицинским работникам, трудящимся в химкинском ФОК.

"Сегодня мы встречаемся с вами по торжественному поводу. Я хочу выполнить поручение президента — и большая честь для меня вручить вам государственные награды", — сказал Воробьев

Почетное звание "Заслуженный врач РФ" присвоено главному врачу больницы Владиславу Мирзонову. Кардиолог Наталия Минасян, анестезиолог-реаниматолог Владимир Бахта и хирург Максим Метельский получили орден Пирогова.