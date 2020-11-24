Юрист объяснил просьбу гособвинителя посадить экс-главу Марий Эл на 17 лет

Гособвинение хочет посадить экс-главу Марий Эл Маркелова на 17 лет по делу о взятке.

Гособвинение просит нижегородский суд приговорить к 17 годам колонии экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова по делу о взятке, сообщил адвокат обвиняемого.

В апреле 2017 года Маркелова задержали в республике по подозрению в получении крупной взятки (статья 290 УК РФ) и этапировали в Москву. Арест неоднократно продлевался, но в январе 2019 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение. По версии следствия, Маркелов добился выделения 5 миллиардов рублей господдержки для птицефабрики «Акашевская», а в качестве «благодарности» получил от ее владельца векселя на 234 миллиона рублей.

Столь суровое наказание для чиновника, обвиняемого во взяточничестве, весьма нетипично. Юрист и политический консультант Олег Молчанов полагает, что обвинение исходит явно не из одной статьи Уголовного кодекса. Помимо взяток Маркелова обвиняют в незаконном приобретении и хранении боеприпасов, но максимальное наказание по 222 статье УК РФ — до четырех лет лишения свободы с выплатой штрафа до 80 000 рублей.

«Если только взятка, то такого срока не может быть. Я думаю, что там еще какие-то статьи. Как правило, более 90% дел у нас в суды поступает с обвинением не по одной статье, а по нескольким. Суды по большому сроку — это какая-то организация преступного сообщества, может быть», — рассказал Молчанов в комментарии «Политике Сегодня».

В посредничестве при взятке обвиняется экс-министр сельского хозяйства Марий Эл Ираида Долгушева, которой вменяется злоупотребление полномочиями. Заочно обвиняется учредитель фабрики «Акашевская» Николай Кривач за покровительство и содействие при выплате средств господдержки — бизнесмен подался в бега.

Год назад суд конфисковал имущество экс-главы Марий Эл на 2,2 миллиарда рублей как приобретенное на незадекларированные доходы: торговый центр, 16 автомобилей, золотые слитки и дорогостоящие предметы роскоши. По иску Генпрокуратуры в доход государства будет обращено имущество компаний, подконтрольных мачехе обвиняемого — Татьяне Маркеловой.

По просьбе прокуратуры, дело экс-главы Марий Эл рассматривал суд соседней Нижегородской области. Обвинение опасалось, что в Йошкар-Оле подсудимый мог задействовать авторитет и старые связи, чтобы уйти от ответственности. Маркелов заявил в суде о своей невиновности и утверждал, что не покровительствовал птицефабрике за деньги.

Во время процесса он также читал свои стихи судье: «…Все грешники под синью неба: И государи, и рабы — Все молят о насущном хлебе, Ждут благосклонность от судьбы».

Не оценив творческого порыва, суд продлил арест экс-чиновника до марта 2021 года.

Находясь в СИЗО, Маркелов пишет книгу в стихах про всех участников своего дела. Одно из стихотворений он вновь адресовал судье Марине Дякиной: «Я пишу вам из ГУЛАГа, где печаль уходит в жуть и несчастный бедолага может завершить свой путь…».

О том, почему экс-главу Марий Эл прозвали «марийским герцогом» и для чего он построил в республике средневековые замки — читайте в нашей статье.