Отказ США от «открытого неба» разрушит систему ядерной безопасности в мире

Политолог Владимир Шаповалов предрек новый виток глобального противостояния ядерных держав в связи с денонсацией ряда стратегических договоров.

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли возложил ответственность за провал договоров по контролю над неядерными вооружениями в Европе, а также за выход Вашингтона из Договора по открытому небу (ДОН) на Россию. Об этом он написал в Twitter.

«Лишь Россия виновата в провале контроля над неядерными вооружениями в Европе. Многочисленные нарушения Договора по открытому небу. “Приостановка” ДОВСЕ [Договора об обычных вооруженных силах в Европе — прим. ред.]. Несоблюдение Венского документа», — заявил Биллингсли.

Russia alone is to blame for collapse of conventional #armscontrol in Europe. Multiple violations of the Open Skies Treaty.“Suspension” of CFE. Not honoring Vienna Doc. Trying to annex Crimea, occupying parts of Georgia & Moldova. Serial treaty violator. https://t.co/fkougY1GE6 — Presidential Envoy Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) November 23, 2020

Так Биллингсли ответил на заявление официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, который расценил выход США из ДОН как подрыв взаимного доверия и прозрачности.

«Этот шаг США подрывает военное взаимное доверие и прозрачность между соответствующими странами, не способствует поддержанию безопасности и стабильности в этих регионах, а также оказывает негативное влияние на международный процесс контроля над вооружениями и разоружением», — отметил Лицзянь.

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов назвал обвинения Биллингсли в адрес России «беспочвенными». По его словам, именно на США лежит ответственность за денонсацию ДОН.

«Существует очень четкое правило: кто выходит из договора, тот и ответственен за его разрыв, его неисполнение. По сути за последние четыре года США вышли из целого ряда разных соглашений. А если брать еще соглашение по ПРО [противоракетной обороне], из которых они вышли в начале нулевых, то речь идет о целенаправленной последовательной политике США по демонтажу системы глобальной безопасности в мире, в том числе и ядерной. Это целиком и полностью лежит на США, ни на какой иной державе», — не сомневается собеседник «Политики Сегодня».

Эксперт допустил, что Вашингтон будет и впредь обвинять Москву в попытках уйти от ответственности за ухудшение ситуации с ядерной безопасностью в мире.

«Именно так нужно это рассматривать. От ответственности перед миром в целом, перед американским народом, перед народами тех стран, которые участвуют в ДОН, поскольку фактически выход США из этого договора и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности существенно осложняют контроль за вооружением и борьбу за мир и предотвращение гонки перевооружений, а также ядерной опасности. Это сепаратное решение США», — подытожил политолог.

О том, что США планируют выйти из ДОН, глава Белого дома сообщил 21 мая. Договор позволяет его участникам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Решение вступило в силу 22 ноября.

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков объяснил, чем обернется выход США из ДОН. По его словам, военно-политическая обстановка ухудшится, а Вашингтон станет единственном монополистом на сбор разведывательных данных в евроатлантическом регионе.