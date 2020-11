Отказ США от «открытого неба» разрушит систему ядерной безопасности в мире

Политолог Владимир Шаповалов предрек новый виток глобального противостояния ядерных держав в связи с денонсацией ряда стратегических договоров.

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли возложил ответственность за провал договоров по контролю над неядерными вооружениями в Европе, а также за выход Вашингтона из Договора по открытому небу (ДОН) на Россию. Об этом он написал в Twitter.

Russia alone is to blame for collapse of conventional #armscontrol in Europe. Multiple violations of the Open Skies Treaty.“Suspension” of CFE. Not honoring Vienna Doc. Trying to annex Crimea, occupying parts of Georgia & Moldova. Serial treaty violator. https://t.co/fkougY1GE6