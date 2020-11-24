Купол тематического парка Москвы "Остров мечты" стал самым большим в Европе

Редакционная коллегия Книги рекордов Европы признала стеклянный купол тематического московского парка "Остров мечты" самым большим на континенте.

Редакционная коллегия Книги рекордов Европы признала стеклянный купол тематического московского парка "Остров мечты" самым большим на континенте.

На данный момент сооружение уже имеет статус самого большого стеклянного купола России. Об этом сообщает официальный сайт правительства Москвы. Купол построен по немецко-российской системе Mero-МАРХИ. Такая технология остекления напоминает по форме соты пчелиного улья.

Руководитель проекта "Остров Мечты" Константин Голубев рассказал, что в проектировании специалисты ушли от использования тяжеловесных металлических конструкций и сделали купол более "легким" и "воздушным". Благодаря этому у посетителей складывается ощущение, словно они находятся под открытым небом, передает издание "Вести Подмосковья".

По словам Голубева, площадь конструкции составляет 8,6 тысячи квадратных метров, а его высота — 35 метров. Отмечается, что купол Рейхстага в Берлине меньше в два с половиной раза, а стеклянный купол над галереей Виктора Эммануила II в Милане меньше в семь раз. Общая площадь всех семи куполов парка составляет 28 тысяч квадратных метров.