13:31 24 Ноября 2020Происшествия
"Колпинский террорист" захватил детей в заложники и грозит им расправой
Вооруженный топором мужчина угрожает зарубить шестерых детей в Колпино.
Вооруженный топором мужчина угрожает зарубить шестерых детей в Колпино.
Преступник требует немедленно увидеться с женой, угрожая убить и ее. Сотрудники правоохранительных органов пытаются попасть в квартиру, где укрылся агрессивный мужчина и взятые им в заложники дети, сообщает ФАН.
По словам очевидцем, захватчик прижимал к себе одного ребенка, закрываясь им как щитом, при этом замахивался на малыша топором. Подробности происшествия выясняются.