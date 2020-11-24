"Колпинский террорист" захватил детей в заложники и грозит им расправой

Вооруженный топором мужчина угрожает зарубить шестерых детей в Колпино.

Вооруженный топором мужчина угрожает зарубить шестерых детей в Колпино.

Преступник требует немедленно увидеться с женой, угрожая убить и ее. Сотрудники правоохранительных органов пытаются попасть в квартиру, где укрылся агрессивный мужчина и взятые им в заложники дети, сообщает ФАН.

По словам очевидцем, захватчик прижимал к себе одного ребенка, закрываясь им как щитом, при этом замахивался на малыша топором. Подробности происшествия выясняются.