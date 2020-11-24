Голикова назвала регионы, где почти не осталось мест для пациентов с COVID-19

Наиболее критичная ситуация в шести субъектах РФ.

В шести регионах России сложилась критичная ситуация из-за того, что в занятость коек пациентами с коронавирусом превышает 90%. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Речь идет об Ивановской области (занято 92% коечного фонда), Орловской области (92,7%), Республике Коми (90,6%), Мордовии (92,1%), Крыме (93,6%), Санкт-Петербурге (90,3%).

Всего в стране насчитывается более 274 тысяч мест в стационарах для заболевших коронавирусом. Занято 78,2%, в 43 субъектах РФ загруженность — выше среднего.

«Но тем не менее с учетом выделенных средств на лекарственное обеспечение на амбулаторном этапе мы видим достаточно серьезную позитивную тенденцию к высвобождению коечного фонда, поскольку граждане выписываются из стационара при улучшении состояния и пользуются услугой лекарственного обеспечения на амбулаторном этапе», — цитирует ТАСС вице-премьера.

За последние сутки в России выявлено 24 326 заболевших коронавирусом.