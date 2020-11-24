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16:13   24 Ноября 2020
Весь мир

Джен Псаки метит на ключевой пост в команде Джо Байдена

Джен Псаки метит на ключевой пост в команде Джо Байдена

Бывший пресс-секретарь Барака Обамы Джен Псаки трудоустроилась в администрацию Джо Байдена. В команде демократа, который объявил себя победителем президентских выборов, она будет контролировать ключевые назначения. Об этом сообщает CNN.

В администрации Обамы Псаки отвечала за общение с журналистами, а с 2013 года стала официальным представителем Госдепартамента США. Мировая, в частности и российская пресса, неоднократно освещала неловкие ситуации, героиней которых становилась госпожа Псаки.

Джен Псаки метит на ключевой пост в команде Джо Байдена

После победы Дональда Трампа в 2016 году Псаки поставила политическую карьеру на паузу и отправилась работать спортивным комментатором на CNN.

Напомним, президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Официально нового президента еще не объявили. Инаугурация президента США запланирована на 20 января 2021 года. 

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