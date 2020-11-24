Тысячи террористов "Исламского государства" выпустят из лагеря Аль-Хол

Администрация "Сирийских демократических сил" намерена освободить часть поселенцев лагеря беженцев Аль-Хол, где содержатся тысячи террористов.

Администрация "Сирийских демократических сил" намерена освободить часть поселенцев лагеря беженцев Аль-Хол, где содержатся тысячи террористов.

Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канал Al Furat News. Также были опубликованы фотографии списков жителей Аль-Хола, которые будут освобождены. Отметим, в Аль-Холе содержатся тысячи боевиков запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" и их сторонников, передает Федеральное агентство новостей.

"Боевики "Рабочей партии Курдистана" в администрации лагеря Аль-Хол опубликовали списки семей из провинции Дейр эз-Зор, которые будут допрошены и переселены из лагеря в районы своего проживания", — сообщает Al Furat News.

В начале 2019 года более 60 тысяч боевиков запрещенного в РФ "Исламского государства", сдавшихся в плен после разгрома последнего лагеря террористов в Аль-Багузе, были доставлены в Аль-Хол и помещены под охрану боевиков проамериканских "Сирийских демократических сил". В лагере царят те же порядки и идеология, что превратило его в миниатюрный "халифат Аль-Хол".

Курдские боевики из "Сирийских демократических сил" не стремились обеспечить порядок на территории лагеря, сосредоточившись на предотвращении побегов.

В последнее время в лагере Аль-Хол серьезно ухудшилась гуманитарная ситуация. В итоге "Сирийские демократические силы" приняли решение освободить "наименее опасных" сторонников запрещенного в РФ "Исламского государства". В основном это выходцы из бедуинских племен Сирийской пустыни, за которых удалось получить взятки от соплеменников.