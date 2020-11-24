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13:17   24 Ноября 2020
Общество

Песков объяснил, почему Путин не привился от коронавируса

Песков объяснил, почему Путин не привился от коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не делает прививку от коронавирусной инфекции.

Лидер страны не может принимать участие в вакцинации как доброволец и сделать прививку до того, как завершатся клинические испытания препарата, сообщил Песков. При этом в России еще не началась массовая вакцинация населения.

Актуальные сведения о коронавирусной инфекции в России и в мире можно узнать на портале стопкоронавирус.рф. Данные ежедневно дополняются и обновляются.

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#путин #вакцинация #коронавирус

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