13:17 24 Ноября 2020Общество
Песков объяснил, почему Путин не привился от коронавируса
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не делает прививку от коронавирусной инфекции.
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не делает прививку от коронавирусной инфекции.
Лидер страны не может принимать участие в вакцинации как доброволец и сделать прививку до того, как завершатся клинические испытания препарата, сообщил Песков. При этом в России еще не началась массовая вакцинация населения.
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