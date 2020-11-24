Патрушев заявил о предотвращении четырех терактов в Крыму

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прокомментировал деятельность сотрудников силовых структур на территории Крымского полуострова.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прокомментировал деятельность сотрудников силовых структур на территории Крымского полуострова.

Согласно тексту сообщения, силовики предотвратили четыре террористических акта в Крыму в течение 2020 года. Такое заявление он сделал в ходе совещания в режиме видеоконференции по вопросам национальной безопасности на территории Крымского полуострова.