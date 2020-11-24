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13:01   24 Ноября 2020
Политика

Патрушев заявил о предотвращении четырех терактов в Крыму

Патрушев заявил о предотвращении четырех терактов в Крыму

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прокомментировал деятельность сотрудников силовых структур на территории Крымского полуострова.

Согласно тексту сообщения, силовики предотвратили четыре террористических акта в Крыму в течение 2020 года. Такое заявление он сделал в ходе совещания в режиме видеоконференции по вопросам национальной безопасности на территории Крымского полуострова.

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