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12:55   24 Ноября 2020
Общество

Выдающийся ученый Эрик Галимов скончался на 85-м году жизни

Выдающийся ученый Эрик Галимов скончался на 85-м году жизни

Отечественный ученый-геохимик Эрик Галимов, руководивший программой по исследованию Луны, скончался на 85-м году жизни.

Галимов был научным руководителем Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского Российской академии наук. О смерти ученого 24 ноября сообщила РАН.

Основные работы Галимова посвящены изучению органического вещества и математическому моделированию эволюции осадочных бассейнов, также он выдвинул гипотезу о происхождении алмазов. Ученый является автором более 500 научных работ. Галимов был инициатором программ исследования Луны.

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