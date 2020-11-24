12:55 24 Ноября 2020Общество
Выдающийся ученый Эрик Галимов скончался на 85-м году жизни
Отечественный ученый-геохимик Эрик Галимов, руководивший программой по исследованию Луны, скончался на 85-м году жизни.
Отечественный ученый-геохимик Эрик Галимов, руководивший программой по исследованию Луны, скончался на 85-м году жизни.
Галимов был научным руководителем Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского Российской академии наук. О смерти ученого 24 ноября сообщила РАН.
Основные работы Галимова посвящены изучению органического вещества и математическому моделированию эволюции осадочных бассейнов, также он выдвинул гипотезу о происхождении алмазов. Ученый является автором более 500 научных работ. Галимов был инициатором программ исследования Луны.