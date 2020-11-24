Кремль оценил систему здравоохранения в условиях перегрузки из-за COVID-19

Система здравоохранения РФ справляется, несмотря на сильную перегрузку из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Система здравоохранения РФ справляется, несмотря на сильную перегрузку из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, ситуация с COVID-19 остается контролируемой, за исключением нескольких регионов страны, о которых ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова.

Песков подчеркнул, что Кремль полностью согласен с Голиковой, поскольку именно она возглавляет это направление, координируя работу штаба, и в данной ситуации является первоисточником.