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12:54   24 Ноября 2020
Общество

Кремль оценил систему здравоохранения в условиях перегрузки из-за COVID-19

Кремль оценил систему здравоохранения в условиях перегрузки из-за COVID-19

Система здравоохранения РФ справляется, несмотря на сильную перегрузку из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, ситуация с COVID-19 остается контролируемой, за исключением нескольких регионов страны, о которых ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова.

Песков подчеркнул, что Кремль полностью согласен с Голиковой, поскольку именно она возглавляет это направление, координируя работу штаба, и в данной ситуации является первоисточником.

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#песков #кремль #COVID-19

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