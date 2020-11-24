Сенатора Рязанского возмутила идея Жириновского упразднить Пенсионный фонд

Лидер ЛДПР выступил за то, чтобы выплачивать пенсии гражданам напрямую.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Госдумы 24 ноября предсказал упразднение Пенсионного фонда и выплату пенсий гражданам напрямую. Об этом сообщило РИА Новости.

Первый зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» исключил возможность такого сценария. У сенатора к прогнозу Жириновского возникли вопросы.

«Напрямую откуда? От фракции ЛДПР что ли? Из Сбербанка, из Внешэкономбанка? Из бюджета? А если выплачивать, то по каким правилам? Кто их устанавливает?», — пустился в рассуждения собеседник ПС.

Ранее Владимир Жириновский в своем Telegram-канале раскритиковал решение парламентского большинства о заморозке накопительной части пенсии. По словам лидера ЛДПР, «замораживая возможность граждан формировать свою накопительную пенсию, государство оставляет миллионы людей обнадеженными».