Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:51   24 Ноября 2020
Россия

Сенатора Рязанского возмутила идея Жириновского упразднить Пенсионный фонд

Сенатора Рязанского возмутила идея Жириновского упразднить Пенсионный фонд

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Госдумы 24 ноября предсказал упразднение Пенсионного фонда и выплату пенсий гражданам напрямую. Об этом сообщило РИА Новости.

Первый зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» исключил возможность такого сценария. У сенатора к прогнозу Жириновского возникли вопросы.

«Напрямую откуда? От фракции ЛДПР что ли? Из Сбербанка, из Внешэкономбанка? Из бюджета? А если выплачивать, то по каким правилам? Кто их устанавливает?», — пустился в рассуждения собеседник ПС.

Сенатора Рязанского возмутила идея Жириновского упразднить Пенсионный фонд

Ранее Владимир Жириновский в своем Telegram-канале раскритиковал решение парламентского большинства о заморозке накопительной части пенсии. По словам лидера ЛДПР, «замораживая возможность граждан формировать свою накопительную пенсию, государство оставляет миллионы людей обнадеженными».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#пенсии #жириновский #пенсионеры #пенсионный фонд #рязанский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров