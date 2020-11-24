Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:43   24 Ноября 2020
Политика

Путин поздравит нового лидера США после завершения официальных процедур

Путин поздравит нового лидера США после завершения официальных процедур

Глава России Владимир Путин поздравит нового лидера США с победой после завершения всех официальных процедур, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, решения действующего лидера США Дональда Трампа начать процесс передачи власти еще недостаточно, чтобы российский президент официально поздравил кандидата на выборах американского главы Джо Байдена с победой.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #путин #песков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров