Путин поздравит нового лидера США после завершения официальных процедур

Глава России Владимир Путин поздравит нового лидера США с победой после завершения всех официальных процедур, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава России Владимир Путин поздравит нового лидера США с победой после завершения всех официальных процедур, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, решения действующего лидера США Дональда Трампа начать процесс передачи власти еще недостаточно, чтобы российский президент официально поздравил кандидата на выборах американского главы Джо Байдена с победой.