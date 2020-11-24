12:43 24 Ноября 2020Политика
Песков прокомментировал показатели смертности от COVID-19 в России
Оперативному штабу следует изучить статистику по росту смертности в период пандемии COVID-19, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Оперативному штабу следует изучить статистику по росту смертности в период пандемии COVID-19, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что в России выросли показатели смертности. В связи с этим оперативному штабу необходимо проанализировать ситуацию. Песков с сожалением подтвердил негативное влияние пандемии, которая увеличила показатели смертности по всему миру, включая Россию.