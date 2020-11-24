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12:43   24 Ноября 2020
Политика

Песков прокомментировал показатели смертности от COVID-19 в России

Песков прокомментировал показатели смертности от COVID-19 в России

Оперативному штабу следует изучить статистику по росту смертности в период пандемии COVID-19, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что в России выросли показатели смертности. В связи с этим оперативному штабу необходимо проанализировать ситуацию. Песков с сожалением подтвердил негативное влияние пандемии, которая увеличила показатели смертности по всему миру, включая Россию.

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