Команду президента Украины Владимира Зеленского в скором времени ждут кадровые потери, заявил украинский политик Олег Царев.

Команду президента Украины Владимира Зеленского в скором времени ждут кадровые потери, заявил украинский политик Олег Царев.

Экс-министр финансов Игорь Уманский ранее рассказал о коррупционных схемах при Зеленском. Царев считает, что заявление бывшего главы ведомства связано с конфликтом внутри украинских элит. По его словам, местные выборы продемонстрировали снижение доверия граждан к команде Зеленского. Поэтому политики намерены покинуть "корабль" лидера, но им нужен повод. Скандал вокруг коррупционных схем дает реализовать план побега от президента, подчеркнул Царев.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал указ о выходе из Договора о проведении согласованной монопольной политики со странами СНГ.