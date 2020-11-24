Глава Роспотребнадзора: коронавирус будет приходить каждый год

До весны COVID-19 не уйдет.

Коронавирус, скорее всего, станет ежегодным явлением, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, не стоит рассчитывать, что COVID-19 уйдет до весны, но, ожидается, что к марту 2021 года он начнет ослабевать.

Попова сообщила, что в 55 субъектах РФ есть признаки стабилизации ситуации, но ослаблять меры нельзя.

«Все меры, которые мы предложили и которые мы прописали, безусловно, работают и направлены на предотвращение дальнейшего распространения [инфекции]. Мы сегодня видим определенные элементы стабилизации ситуации, но, как только мы ослабим свои усилия, ситуация может вернуться к тому же темпу прироста, который мы видели в начале ноября», — сказала глава Роспотребнадзора.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала критичной ситуацию в шести регионах России, где заканчиваются места в больницах. Это Ивановская и Орловская области, республики Коми, Мордовия, Крым и Санкт-Петербург.