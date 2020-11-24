12:32 24 Ноября 2020Политика
Лукашенко рассказал, кто может отстранить его от власти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что отстранить его от власти может только народ, руководствуясь Конституцией Белоруссии. Слова Лукашенко передает БЕЛТА.
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что отстранить его от власти может только народ, руководствуясь Конституцией Белоруссии. Слова Лукашенко передает БЕЛТА.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты у послов иностранных государств, рассказал, кто и как может отстранить его от власти.
"Это реально. Подсказываю путь, он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской конституции", — подчеркнул Лукашенко.