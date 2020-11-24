Лукашенко рассказал, кто может отстранить его от власти

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что отстранить его от власти может только народ, руководствуясь Конституцией Белоруссии. Слова Лукашенко передает БЕЛТА.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что отстранить его от власти может только народ, руководствуясь Конституцией Белоруссии. Слова Лукашенко передает БЕЛТА.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты у послов иностранных государств, рассказал, кто и как может отстранить его от власти.