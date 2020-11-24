Половина чистой прибыли госкомпаний будет направляться на дивиденды

Правительство РФ намерено увеличить количество госкомпаний, выплачивающих свыше половины прибыли на дивиденды. Повышенные показатели должны поднять рентабельность активов.

Правительство РФ намерено увеличить количество госкомпаний, выплачивающих свыше половины прибыли на дивиденды. Повышенные показатели должны поднять рентабельность активов.

Доля направляющих не менее 50% чистой прибыли на дивиденды госкомпаний достигнет 95% к 2024 году, согласно правительственному проекту. Участие государства при этом ежегодно будет снижаться на 10%.

Увеличенные выплаты сделают активы более рентабельными, считают в Минфине. Это, в свою очередь, позволит государству избавиться от части ценных бумаг предприятий, привлечет частный капитал и повысит стоимость самих компаний.

На сегодняшний день государственные компании обязаны выплачивать акционерам не меньше 25% своего дохода. Однако часть крупнейших организаций России уже на протяжении нескольких лет направляет половину чистой прибыли на дивиденды. В числе таких компаний находятся "Русгидро" и "Роснефть".