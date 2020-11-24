Историк Тепикин считает, что США хотят добиться полной заморозки "СП-2"

Власти США хотят добиться полной заморозки "Северного потока — 2", уверен кандидат исторических наук, профессор, публицист Виталий Тепикин.

Власти США хотят добиться полной заморозки "Северного потока — 2", уверен кандидат исторических наук, профессор, публицист Виталий Тепикин.

Ранее власти ФРГ назвали неприемлемыми экстерриториальные санкции США против "Северного потока — 2". По словам Тепикина, общая пропускная способность обеих ниток газопровода составит 55 миллиардов кубометров в год.

"Американцам это невыгодно, они ведь свой газ продвигают в Евросоюз, и именно поэтому в конце прошлого года со стороны США к европейским партнерским компаниям, ведущим прокладку вместе с нами, было выставлено требование прекратить "грязное дело". Штаты стали зажимать их санкциями, внесли в черный список даже те компании, которые вроде бы просто оснащают морские суда, модернизируют их под конкретные задачи "Северного потока — 2"", — рассказал профессор.

Как считает Тепикин, Вашингтону удалось добиться приостановки работ швейцарской компанией Allseas AG, но на этом США не остановятся, так как имеют цель не замедлить строительство газопровода, а полностью заморозить его. Эксперт говорит, что если президентом США станет демократ Джо Байден, то санкционная политика против России продолжится, поэтому не стоит питать иллюзий на этот счет.

"Убежден, что Германия ни за что от "Северного потока — 2" не отступит, это же для нее настоящий геополитический прорыв: поставки газа через свою территорию укрепят ее значение в Европе. Она удешевит газ для себя, будет регулировать цены на него в Евросоюзе, а значит изменит не только свой экономический, но и без сомнения политический вес", — добавил эксперт.

По мнению Виталия Тепикина, в строительстве газопровода заинтересованы не только РФ и ФРГ, но и Франция, Чехия, Швейцария, а также Финляндия и Норвегия. Для России "СП-2" даст стабильные большие поставки газа партнерам по устраивающей цене и дополнительные лоббистские возможности в Евросоюзе, говорит он.