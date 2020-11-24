Демократия по-американски. США планируют заняться свободой слова в Турции

Госдепартамент США объявил о возможном запуске программы по укреплению «демократических ценностей» в Турции.

Госдепартамент США выделил грант на укрепление «демократических ценностей» в Турции. Соответствующей программой займется американское посольство в республике. Об этом сообщил RT со ссылкой на копию документа.

По гранту, США будут продвигать верховенство права и свободы выражения мнений, укреплять возможности турецких СМИ и гражданского общества «отстаивать права и свободы человека». Кроме того, планируется содействовать аудитории массмедиа Турции в выявлении «ошибочной и ложной информации».

Среди приоритетных направлений работы заявлено установление связей между американским и турецким народами.

«Эти мероприятия должны быть нацелены на установление личных, образовательных и деловых связей между народами Турции и США, и на поощрение позитивного восприятия значимости отношений между двумя странами», — передает RT содержание документа.

В рамках американской программы Вашингтон и Анкара будут вместе бороться с терроризмом, а также укреплять экономическое процветание республики.

Обязательства по финансированию будущей работы Госдепартамент возьмет на себя. Как отмечается в документе, размер одного гранта составит от 5 тыс. до 50 тыс. долларов. Общее количество субсидий не указывается.

Как объяснил «Политике Сегодня» профессор Российского университета дружбы народов, завкафедры сравнительной политологии, доктор философских наук Юрий Почта, подобная программа входит в число типичных для Госдепартамента США при работе с любой страной третьего мира. Фактически выполняя функции министерства иностранных дел, ведомство также стремится идеологически воздействовать на другие государства.

«Ничего удивительного нет. Американцы считают, что они посланы самим богом на землю спасать всех от авторитаризма и прочее. И на это идут большие деньги, часть деятельности Госдепа — это не установление дипломатических отношений со странами, а внедрение принципов демократии, свободы», — сказал эксперт корреспонденту ПС.

Впрочем, Турция — очень необычная страна, продолжил Почта. Он напомнил, что это единственная страна мусульманского мира, вошедшая в НАТО и намеревающаяся стать частью Евросоюза.

«Она много лет пытается превратиться в модернизированное современное государство западного типа, но с элементами мусульманской и турецкой культуры. Начиная с 20-х гг. прошлого века, это получалось. Вместо империи появилась республика со светским политическим режимом, с элементами демократии, правами и выборами», — рассуждает собеседник агентства.

Значительно застопорил демократическое развитие страны ее действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, пришедший на пост в августе 2014 года. В результате его агрессивной политики страна фактически оказалась расколота пополам: одна часть граждан его поддерживает, другая — выступает за то, чтобы остаться в западном мире и участвовать в процессах глобализации.

«Но приход к власти Эрдогана и его партии [справедливости и развития — прим. ред.], которая является исламской по своему духу и направленности, привел к тому, что начали ограничиваться западные демократические и либеральные начала. Особенно после попытки военного переворота против Эрдогана в 2016 году. Тогда он резко ограничил многие права и свободы, расправился с оппозицией и изгнал из страны тех, кто с ним был не согласен», — подчеркнул Почта.

Очередная программа от Госдепа США направлена, прежде всего, против турецкого лидера, считает профессор:

«Он очень авторитарный лидер, он позволяет себе резкие высказывания против западных государств, когда ему это выгодно. И ведет агрессивную политику в регионе Ближнего Востока и уже Центральной Азии, на Кавказе начинает себя демонстрировать. Он поощряет одну из программ исламизации мусульманского мира, опираясь на [запрещенную в России террористическую группировку] "Братьев-мусульман"».

Подобные настроения передаются и поддерживающей его части турецкого общества. По словам Почты, в стране начинают рассматриваться варианты выхода из НАТО из-за назревающих внутренних конфликтов в организации, а также окончательный отказ вступления в ЕС.

«Может быть, эрдогановская Турция вообще не должна состоять в НАТО, потому что она конфликтует с другими участниками, прежде всего, с Грецией. Турция закупает оружие у России, что тоже не очень принято. И турки начинают говорить, что уже и в ЕС входить не надо, потому что это сообщество крестоносцев, это христианский мир, который не любит мусульман и так далее», — отметил политолог.

Вероятно, Госдепартамент будет в первую очередь воздействовать на прозападных жителей Турции, которые принимают активное участие в мировой торговле и живут в крупных городах.

«Эрдоган — это как бы глава становящейся мощной региональной державы, который хочет воссоздать неоосманский мир и все более и более вызывает обеспокоенность на Западе. Так что я думаю, в таком духе будет в Турции эта программа действовать», — предположил собеседник издания.

Американскому ведомству совсем не важно, будет ли установлен высокий уровень демократизации в Турции. Таких целей обычно не ставится, констатировал Юрий Почта. США важно поддерживать либерально настроенных граждан, союзников самого государства, а также тех, кто согласен на то, чтобы натовские и американские базы оставались на территории Анкары. А вот каким способом будет реализована такая программа — американцев волнует в меньшей степени.

«Важно, чтобы Турция активно помогала продвижению и защите интересов Запада в этом очень важном геополитическом регионе, помогала решать проблемы обеспечения энергопоставками западный мир. А будет ли это достигнуто мирным путем или цветной революцией, или вообще воцарится хаос, как в Афганистане сейчас или Ираке и Сирии, это не волнует. У американцев в конечном счете представление о том, что да, сначала будут беспорядки, но зато потом когда-нибудь демократия восторжествует», — подытожил доктор философских наук.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна рассчитывает на новый этап в турецко-американских отношениях после вступления в должность президента США Джо Байдена. Напомним, что официально итоги президентских выборов в Вашингтоне не подвели, однако ряд американских СМИ, равно как и государственных лидеров признали Байдена избранным главой Белого дома.