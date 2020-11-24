Голикова рассказала, когда все желающие смогут поставить прививку от COVID-19

Пока вакцинируют граждан из групп риска.

Вакцинация россиян от коронавируса начнется с начала 2021 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Сейчас прививки от COVID-19 ставят только гражданам, входящим в группы риска.

«Массовая вакцинация населения планируется с 2021 года, при этом я хочу обратить внимание, что в соответствии с законодательством РФ вакцинация носит добровольный характер», — сказала Голикова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.

По словам вице-премьера, в оборот выпущено более 117 тысяч доз вакцины «Спутник V». До конца года эта цифра превысит два миллиона доз.

На сегодня в России зарегистрировано две вакцины от COVID-19: «Спутник V» (разработка института Гамалеи) и «Эпиваккорона» (создана научным центром «Вектор»). До конца декабря 2020 года планируется завершить клинические испытания еще одной вакцины, которую разработали в научном центре имени Чумакова Минобрнауки РФ.