Кадры задержания сектантов "Свидетелей Иеговы" попали в Сеть

Следственный комитет РФ обнародовал кадры операции по задержанию членов запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы".

Следственный комитет РФ обнародовал кадры операции по задержанию членов запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы".

Задержания проводили сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД единовременно в 20 различных городах России. В ходе операции были задержаны организаторы, а также рядовые участники религиозного движения. Сообщается, что возбуждено уголовное дело в связи с возобновлением деятельности секты на территории России.