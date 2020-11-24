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12:04   24 Ноября 2020
Происшествия

Кадры задержания сектантов "Свидетелей Иеговы" попали в Сеть

Кадры задержания сектантов "Свидетелей Иеговы" попали в Сеть

Следственный комитет РФ обнародовал кадры операции по задержанию членов запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы".

Задержания проводили сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД единовременно в 20 различных городах России. В ходе операции были задержаны организаторы, а также рядовые участники религиозного движения. Сообщается, что возбуждено уголовное дело в связи с возобновлением деятельности секты на территории России.

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#задержание #фсб #свидетели иеговы

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